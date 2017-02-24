Avrupa bizim için mucize değil

Trabzonspor Teknik Direktoru Ersun Yanal lig yarışında her şeyin olabileceğini soyledi. Tecrubeli hoca ligin 2. yarısına cok iyi bir başlangıc yaptıklarını ifade ederek, "4 maclık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalmamıza cok uzuldum. İyi bir mucadele ortaya koymamıza rağmen hak ettiğimiz 3 puanı alamadık. Futbolda bunlar var. Bazen iyi oynamanız kazanmaya yetmeyebilir. Ancak biz kalan 13 maca odaklandık. Koprunun altından daha cok sular gececektir. Avrupa bizim icin mucize değil. Boyle oynarsak ligi ilk 4 arasında bitirebiliriz. Devre arasında yapılan tak viyelerle cok guclu bir takım haline geldik. Bundan sonra bizim icin her mac final. Asla rakip ayrımı yapmadan tum macları ciddiye alıyoruz. Ligin sonunda gelebileceğimiz en ust noktaya cıkmak icin uzerimize duşeni yapacağız" ifadesini kullandı.



OYUN SİSTEMİMİZ GİDEREK OTURUYOR

Trabzonspor'da kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş oturtmaya başladığını vurgulayan Ersun Yanal, "Kafamdaki oyun şablonuna futbolcularım gun gectikce daha cok alışıyor. Bu kadroya gelecek sezon birkac monte yaptığımız takdirde şampiyonluk icin oynayabiliriz. Taraftarımızın bize guvenmesini ve inanmasını istiyorum. Onlarla birlikte başarılara imza atacağız. Bu takımın geleceği parlak. Tribundeki taraftarların iftihar edeceği bir Trabzonspor izlettireceğiz" dedi.



