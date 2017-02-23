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Üzgünüm ama rekorlar kırılmak için

Simovic’in rekorunu kırmaya hazırlanan Muslera derbi öncesinde önemli açıklamalar yaptı...

Üzgünüm ama rekorlar kırılmak için
Beşiktaş derbisinde görev alması halinde, Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek Fernando Muslera, bu durumdan oldukça memnun. Sarı-Kırmızılı formayı en çok giyen yabancı futbolcu olmaya 1 maçı kalan Uruguaylı kaleci, "Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum" dedi. Muslera derbi için de "Önemli bir maç bizi bekliyor. Puan farkının açılmaması, yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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