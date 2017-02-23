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’den Fener’i çıldırtan mesaj

Podolski’den Fener’i çıldırtan mesaj
G.Saray forması giyen , Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenmesinin ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Alman yıldız hesabından, "2000'den bu yana! Sıradaki kim?" sözleriyle Galatasaray'ın 2000 UEFA Kupası'ndaki fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçelileri çok kızdırdı.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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