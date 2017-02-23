Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Hapoel Beer maçıyla ilgili olarak, "Avantajlı bir skor aldık. Maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Teker teker maçlara bakıyoruz, kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz" dedi.