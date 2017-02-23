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Maça disiplinli çıkmalıyız

, “İlk maçta avantajlı bir skor aldık ama rövanşa disiplinli çıkmalıyız”dedi

Maça disiplinli çıkmalıyız
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Hapoel Beer maçıyla ilgili olarak, "Avantajlı bir skor aldık. Maça disiplinli çıkmalıyız. Turu geçmek istiyoruz. Teker teker maçlara bakıyoruz, kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz" dedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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