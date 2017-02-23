Kaçırdığımız pozisyonlar rüyama giriyor

Trabzonspor'un tecrübeli stoper oyuncusu Uğur Demirok, Alanyaspor maçında kaçan gollerin hala rüyalarına girdiğini belirterek, "Buradanda dersimizi aldık ve daha güçlendik.Şimdi daha dikkatli olacağız. Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için çok mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" dedi.
DURICA'YA ÇOK ÜZÜLDÜM Durica'nın sakatlığına çok üzüldüğünü de söyleyen Uğur Demirok, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra çok önemli bir karakter. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Onun yokluğunda biz görevimizi eniyi şekilde yapmaya çalışacağız. İkinci yarıda yakaladığımız bir çıkış var ve bu çıkışı devamettirmek boynumuzun borcu" diye konuştu.
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