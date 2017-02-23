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Kaçırdığımız pozisyonlar rüyama giriyor

Kaçırdıkları gollerin rüyalarına girdiğini söyleyen yıldız futbolcu, “Bu maçtan dersimizi aldık ve daha da güçlendik” dedi

Kaçırdığımız pozisyonlar rüyama giriyor
Trabzonspor'un tecrübeli stoper oyuncusu Uğur Demirok, Alanyaspor maçında kaçan gollerin hala rüyalarına girdiğini belirterek, "Buradan da dersimizi aldık ve daha güçlendik. Şimdi daha dikkatli olacağız. Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için çok mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" dedi.

DURICA'YA ÇOK ÜZÜLDÜM
Durica'nın sakatlığına çok üzüldüğünü de söyleyen Uğur Demirok, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra çok önemli bir karakter. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Onun yokluğunda biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İkinci yarıda yakaladığımız bir çıkış var ve bu çıkışı devam ettirmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

Yunus Emre SEL
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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