Kaçırdığımız pozisyonlar rüyama giriyor

Trabzonspor'un tecrübeli stoper oyuncusu Uğur Demirok, Alanyaspor maçında kaçan gollerin hala rüyalarına girdiğini belirterek, "Buradan da dersimizi aldık ve daha güçlendik. Şimdi daha dikkatli olacağız. Gerçekten kazanmayı çok istedik. Bunun için çok mücadele ettik ama başaramadık. Şu an hedefimizde Konyaspor var. Biz hedeflerimize maç maç bakıyoruz ve bu doğrultuda da devam edeceğiz" dedi.



DURICA'YA ÇOK ÜZÜLDÜM

Durica'nın sakatlığına çok üzüldüğünü de söyleyen Uğur Demirok, "Takımımız için çok önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra çok önemli bir karakter. Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Onun yokluğunda biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İkinci yarıda yakaladığımız bir çıkış var ve bu çıkışı devam ettirmek boynumuzun borcu" diye konuştu.



Yunus Emre SEL