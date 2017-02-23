Hüsran... Gözyaşı ve isyan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak elendi. 6. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Lens korneri paslaşarak kullandıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Sow'un şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu tekrar alan Sow bir kez daha şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti. 7. dakikada Skrtel'in yaptığı pas hatasını iyi değerlendiren Smolov, Krasnodar'ı 1-0 öne geçirdi.



MOUSSA SOW ZORU BAŞARDI!

35'te Şener'in ortasında kaleci Kritsyuk topu yumrukladı ancak top kısa düştü. Ceza sahasında topu alan Alper yanındaki Sow'a pasını verdi. Sow'un boş kaleye yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti. 41'de Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Souza'nın kafa vuruşunda kaleciden seken top direkten döndü. Dönen topu Skrtel ağlara gönderdi. 50'de Ramirez, ceza sahası içinde Şener'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top direği yaladı... 60'ta İsmail'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Kritsyuk kornere çeldi. 81. dakikada Volkan'ın sol kanattan ortasında top Kaleshin'in yüzüne çarptı. Sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.



SOW TARAFTARI ÇILDIRTTI

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, özellikle ilk yarıda kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırttı. Karşılaşmanın 35. dakikasında kaçırdığı golden sonra taraftarlar sosyal medyadan, "Bu gol nasıl kaçar Sow!" şeklinde tepki gösterdi. Senegalli yıldız maçtan sonra çok üzgündü.



KRASNODAR KULÜBÜ 2008'DE KURULDU

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışında bırakan Krasnodar, 2008 yılında kurulan bir takım. Hızla başarı basamaklarını tırmanan kulüp, 2010-2011 sezonunda Rusya 1. Ligi'nde boy göstermeye başladı.



KURULUŞ YILDÖNÜMLERİYDİ

Fenerbahçe'nin yarısı kadar bir bütçeye sahip olan Rus kulübü, dün kuruluş yıldönümünde temsilcimizi eleyerek çok büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.



