Haydi Kartalım bir daha

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail’in Hapoel Beer takımını Vodafone Arena’da konuk ediyor. İlk maçta 3-1 yendiği rakibi önünde tura çok yakın olan Kartal bir kez daha kazanmak istiyor
Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi son32 Turu rövanşına çıkıyor... İlk maçta İsrail takımıHapoel Beer'i deplasmanda 3-1 yenenve turun kapısını aralayan Kartal bu kez deVodafone Arena'da taraftarına yeni bir zaferyaşatmak istiyor. Sloven hakem Jug'un yöneteceğikarşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Siyah-Beyazlı takıma bu maçta tur için her türlügalibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgiler yetecek.Beşiktaş maçı 2-0 kaybetse bile adınıson 16'ya yazdıracak. Hapoel Beer 4-2, 5-3 ve6-4'lük galibiyetlerde temsilcimizi kupa dışınaitecek. Kartal rakibine 3-1 mağlup olursa maçbu takdirde uzatmaya gidecek. Orada da sonuçdeğişmezse penaltı vuruşlarına geçilecek.
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