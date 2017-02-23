Haydi Kartalım bir daha

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanşına çıkıyor... İlk maçta İsrail takımı Hapoel Beer'i deplasmanda 3-1 yenen ve turun kapısını aralayan Kartal bu kez de Vodafone Arena'da taraftarına yeni bir zafer yaşatmak istiyor. Sloven hakem Jug'un yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Siyah- Beyazlı takıma bu maçta tur için her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgiler yetecek. Beşiktaş maçı 2-0 kaybetse bile adını son 16'ya yazdıracak. Hapoel Beer 4-2, 5-3 ve 6-4'lük galibiyetlerde temsilcimizi kupa dışına itecek. Kartal rakibine 3-1 mağlup olursa maç bu takdirde uzatmaya gidecek. Orada da sonuç değişmezse penaltı vuruşlarına geçilecek.