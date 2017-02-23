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Haydi Kartalım bir daha

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail’in takımını Vodafone Arena’da konuk ediyor. İlk maçta 3-1 yendiği rakibi önünde tura çok yakın olan Kartal bir kez daha kazanmak istiyor

Haydi Kartalım bir daha
Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu rövanşına çıkıyor... İlk maçta İsrail takımı Hapoel Beer'i deplasmanda 3-1 yenen ve turun kapısını aralayan Kartal bu kez de Vodafone Arena'da taraftarına yeni bir zafer yaşatmak istiyor. Sloven hakem Jug'un yöneteceği karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Siyah- Beyazlı takıma bu maçta tur için her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgiler yetecek. Beşiktaş maçı 2-0 kaybetse bile adını son 16'ya yazdıracak. Hapoel Beer 4-2, 5-3 ve 6-4'lük galibiyetlerde temsilcimizi kupa dışına itecek. Kartal rakibine 3-1 mağlup olursa maç bu takdirde uzatmaya gidecek. Orada da sonuç değişmezse penaltı vuruşlarına geçilecek.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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