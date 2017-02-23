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Hata yaptı, onu kazanacağız

Levent Nazifoğlu, ’nın kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi

Hata yaptı, onu kazanacağız
Yönetici Levent Nazifoğlu, kritik Beşiktaş derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk şanslarını devam ettirebilmek için mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyleyen Nazifoğlu, Bruma için "Kendisinin meydana getirdiği bir olaydı bu. Bruma genç bir oyuncu ve böyle hatalar yapabilir. 'yı kazanacağız. Takımımızın önemli isimlerinden biri" diye konuştu.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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