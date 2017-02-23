Hapoel’i yine yeneceğiz

Kartal'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Hapoel Beer ile oynayacakları rövanş maçına ilk karşılaşmadaki skoru unutarak çıkacaklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Skoru korumak için değil rakibimizi bir kez daha yenmek için sahaya çıkacağız. Bu maçın önemini iyi biliyoruz" dedi.



GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Bu maçı kazanmalarının özgüvenlerini artıracağını vurgulayan Cenk, "Kendi evimizde taraftarımıza bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.