Hapoel’i yine yeneceğiz

Kartal'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, HapoelBeer ile oynayacakları rövanş maçına ilk karşılaşmadakiskoru unutarak çıkacaklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu,"Skoru korumak için değil rakibimizi bir kez daha yenmekiçin sahaya çıkacağız. Bu maçın önemini iyi biliyoruz" dedi.
GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ
Bu maçı kazanmalarının özgüvenlerini artıracağını vurgulayan Cenk, "Kendi evimizde taraftarımıza bir galibiyetarmağan etmek istiyoruz. Bunubaşaracak güçteyiz" dedi.
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