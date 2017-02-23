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, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, CEV Cupta çeyrek finale yükseldi

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final rövanş maçında , Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Polonya'nın Budowlani Lodz ekibiyle eşleşti.

SALON: Ljudski

HAKEMLER: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Chavdar Marev (Bulgaristan)

NOVA KBM BRANİK: Najdic, Sobocan, Planinsec, Mlakar, Blagne, Kaucic (Koskelo, Jerela, Pintar, Kosenina)

GALATASARAY: Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Nursevil Aydınlar)

SETLER: 14-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-9

SÜRE: 124 dakika (21, 30, 29, 29, 15)
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe 23:02
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