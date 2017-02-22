Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Galatasarayile oynayacakları maçta beraberlikten çok galibiyetidüşüneceklerini söyledi. Çok zor bir maça çıkacaklarınıvurgulayan Quaresma, "Ancak biz zoru kolaya çevireceğiz.Bu maçı kazandığımız takdirde Galatasarayile aramızdaki puan farkı 10 olacak. Bu da büyükbir avantaj teşkil edecek" ifadesini kullandı.
YENİ BİR ZAFERE İMZA ATARIZ Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluğu geçen sezondan daha önce ilan etmesi için büyük gayret sarfettiklerini söyleyen Portekizli oyuncu, "İçerde ve dışarda normal oyunumuzusergilediğimiz takdirde yenemeyeceğimiztakım yoktur. Taraftarımızla birlikteyeni bir zafere daha imza atacağız" dedi.
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