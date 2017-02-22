Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Galatasaray ile oynayacakları maçta beraberlikten çok galibiyeti düşüneceklerini söyledi. Çok zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Quaresma, "Ancak biz zoru kolaya çevireceğiz. Bu maçı kazandığımız takdirde Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 10 olacak. Bu da büyük bir avantaj teşkil edecek" ifadesini kullandı.



YENİ BİR ZAFERE İMZA ATARIZ

Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluğu geçen sezondan daha önce ilan etmesi için büyük gayret sarfettiklerini söyleyen Portekizli oyuncu, "İçerde ve dışarda normal oyunumuzu sergilediğimiz takdirde yenemeyeceğimiz takım yoktur. Taraftarımızla birlikte yeni bir zafere daha imza atacağız" dedi.