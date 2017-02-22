Yönetim affetmedi: 70 bin euro ceza

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı maç öncesi kriz çıkaran ArmindoBruma'nın kaderi belli oldu.
NE TEPKİ VERECEK?
Sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle teknik direktör Igor Tudor tarafından Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldızı affetmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim 70bin Euro para cezası kesti. Menajeri aracılığıyla kararı öğrenen Bruma'nın aldığı cezaya nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu.
TÜM GÖZLERONUN ÜZERİNDE Rize'de forma giyemeyen Bruma, pazartesi günkü Beşiktaş derbisinde çok büyük bir ihtimalle 11'deki yerini alacak. Genç yıldızın göstereceği performans takımın kaderini etkileyecek.
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