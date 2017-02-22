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Yönetim affetmedi: 70 bin euro ceza

Rize maçı öncesi kriz çıkaran ve Tudor tarafından kadroya alınmayan ile ilgili karar verildi. Yönetim, Tudor’un affettiği genç yıldıza 70 bin Euro ceza kesti...

Yönetim affetmedi: 70 bin euro ceza
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı maç öncesi kriz çıkaran Armindo Bruma'nın kaderi belli oldu.

NE TEPKİ VERECEK?
Sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle teknik direktör Igor Tudor tarafından Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldızı affetmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim 70 bin Euro para cezası kesti. Menajeri aracılığıyla kararı öğrenen Bruma'nın aldığı cezaya nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu.

TÜM GÖZLER ONUN ÜZERİNDE
Rize'de forma giyemeyen , pazartesi günkü Beşiktaş derbisinde çok büyük bir ihtimalle 11'deki yerini alacak. Genç yıldızın göstereceği performans takımın kaderini etkileyecek.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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