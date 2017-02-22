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Ya pahalıydı ya da istemediler

Krasnodar maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen , “Yönetim transfer yapmak için çok çaba sarfetti. Ama istediğimiz oyuncular ya çok pahalıydı ya da gelmek istemediler” dedi.

Ya pahalıydı ya da istemediler
Teknik Direktörü Dick Advocaat ilk maçta 1-0 mağlup oldukları Krasnodar ile oynanacak rövanş müsabakası öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. , çok iyi 2 stoperleri olduğu için Roman Neustadter'in şans bulamadığını, ancak Türkiye'de her takımda oynayabileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde beklenen takviyeyi yapamaması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Advocaat, şu ifadeleri kullandı:

YÖNETİM ÇOK ÇALIŞTI
"Üç-dört yeni oyuncu üzerinde çalıştık. Ancak ya çok para istediler ya gelmek istemediler. Bir oyuncu buraya gelmek istemiyorsa onu almanın manası yok. Yönetimimiz transfer yapmadı diye bir durum söz konusu değil, çalıştılar. Yönetimimiz bu konuda bir çok çalışma yaptı."

FİT BİR RVP ÇOK ŞEY KATAR
Van Persie'nin rövanş maçında kadroda olacağını söyleyen Dick Advocaat, "Fit durumda bir Van Persie takıma çok şey katar. Ondan faydalanacağız" dedi

HERKES SAVAŞA HAZIR!
Basın toplantısında Skretel de söz aldı. Slovak stoper, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak, tek isteğimiz tur atlamak. Bizim için kötü bir görüntü var ama takım içerisindeki tüm futbolcular savaşmaya hazır. Futbolda bunlar var, ama bunları değiştirebilecek olan da biziz" diye konuştu.

KRASNODAR İDDİALI GELDİ!
Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, "Skoru korumak istersek bizim için kötü olur. Ofansif oynayacağız ve golü düşüneceğiz" dedi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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