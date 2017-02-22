Ya pahalıydı ya da istemediler

Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat ilk maçta 1-0 mağlupoldukları Krasnodar ile oynanacakrövanş müsabakası öncesinde basıntoplantısında açıklamalarda bulundu.Advocaat, çok iyi 2 stoperleri olduğuiçin Roman Neustadter'in şans bulamadığını,ancak Türkiye'de her takımda oynayabileceğinisöyledi. Fenerbahçe'nin aratransfer döneminde beklenen takviyeyi yapamamasıile ilgili bir soruyu da yanıtlayanAdvocaat, şu ifadeleri kullandı:
YÖNETİM ÇOK ÇALIŞTI
"Üç-dört yeni oyuncu üzerinde çalıştık. Ancak ya çok para istediler ya gelmek istemediler. Bir oyuncu buraya gelmek istemiyorsa onu almanın manası yok. Yönetimimiz transfer yapmadı diye bir durum söz konusu değil, çalıştılar. Yönetimimiz bu konuda bir çok çalışma yaptı."
FİT BİR RVPÇOK ŞEY KATAR Van Persie'nin rövanş maçında kadroda olacağını söyleyen Dick Advocaat, "Fit durumda bir Van Persie takıma çok şey katar. Ondan faydalanacağız" dedi
HERKES SAVAŞA HAZIR! Basın toplantısında Skretelde söz aldı. Slovak stoper, "Bizimiçin çok önemli bir karşılaşmaolacak, tek isteğimiz tur atlamak.Bizim için kötü bir görüntüvar ama takım içerisindekitüm futbolcular savaşmayahazır. Futbolda bunlar var, amabunları değiştirebilecek olanda biziz" diye konuştu.
KRASNODARİDDİALI GELDİ! Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, "Skoru korumak istersek bizim için kötü olur. Ofansif oynayacağız ve golü düşüneceğiz" dedi.
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