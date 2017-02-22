Talisca için Benfica’yla görüşülecek

Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın durumunu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti. Gösterdiği başarılı performans nedeniyle Talisca'yı kaybetmek istemeyen yönetim Benfica ile masaya oturmayı hedefliyor.



ELLERİ GÜÇLENDİ

Portekiz kulübünde oynamak istemediğini birkaç kez açıklayan Talisca'nın bu kararı yönetimin elini güçlendiriyor. Beşiktaş Brezilyalı yıldızın bonservisini en düşük rakamla almayı hedefliyor.