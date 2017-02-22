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Ozan Tufan'ın parasına şampiyonluğa koşuyor

Siyah-Beyazlılar 11 futbolcunun bonservisine 6.2 milyon Euro harcarken, 10 puan gerideki Fenerbahçe sadece Ozan’a 7 milyon Euro verdi.

Ozan Tufanın parasına şampiyonluğa koşuyor
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş bu sezon da adım adım hedefe yürüyor... Bitime 13 hafta kala Başakşehir'in 4, Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 10 puan önünde yer alan Siyah- Beyazlılar hem az para harcıyor hem de performansıyla rakipleri kıskandırıyor... Sporx'in haberine göre Beşiktaş'ın son olarak Akhisar Belediye önünde 3-1 kazanan kadrosunun maliyeti herkesi şaşırtacak cinsten... Siyah-Beyazlı yönetim, sahaya çıkan 11'in bonservisi için kasasından sadece 6.2 milyon Euro çıkardı. En yüksek maliyetli isimler ise 2 milyon Euro ödenen Marcelo Gueres ve Anderson Talisca oldu.

FENER'İN 11 MALİYETİ 35 MİLYON EURO
Buna karşın 'ın 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ise sadece Ozan Tufan'ın bonservisine 7 milyon Euro verdi. Sarı- Lacivertliler'in Kasımpaşa önüne çıkan 11'inin maliyeti ise tam 35.1 milyon Euro oldu. Aynı Fenerbahçe gibi zirvenin uzağındaki Galatasaray'ın Rize deplasmanındaki ilk 11'inin bonservis maliyeti de 23.5 milyon Euro'ydu. Kısacası Beşiktaş hem saha dışında hem de saha içinde rakiplerine fark atıyor.

AKHİSAR'I YENEN 11'İN MALİYETİ

FABRICIO: BONSERVİSİ YOK
G.GÖNÜL: BONSERVİSİ YOK
MARCELO: 2 MİLYON EURO
ATINÇ: BONSERVİSİ YOK
ADRIANO: 600 BİN EURO
ATIBA: BONSERVİSİ YOK
OĞUZHAN: 500 BİN EURO
QUARESMA: 1.7 MİLYON EURO
TALISCA: 2 MİLYON EURO
RYAN BABEL: BONSERVİSİ YOK
CENK: BONSERVİSİ YOK
Atınç'a para ödemeyen Beşiktaş ayrıca 100 bin Euro da kasasına koydu.


3. YILDIZA KOŞUYORLAR
Zirvede tek başına kalan Beşiktaş kalan haftalarda büyük bir hata yapmazsa 3. yıldızı takacak.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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