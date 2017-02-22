Kartal’dan taktik antrenman

Kartal İsrail'in Hapoel Beer takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi. İdmanda, Hapoel maçının taktik çalışması da yapıldı. Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.
HAPOEL BEER MAÇINASLOVEN HAKEM Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci ayağında İsrail'in Hapoel Beer takımıyla yarın oynayacağı zorlu karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.
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