Yol Durumu
  1. Talisca için Benfica’yla görüşülecek
  2. Zoru kolaya çevireceğiz

Kartal’dan taktik antrenman

, İsrail takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi’nin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman taktik ağırlıklı geçti.

Kartal’dan taktik antrenman
Kartal İsrail'in Hapoel Beer takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların top kontrolü, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçla tamamladıkları bildirildi. İdmanda, Hapoel maçının taktik çalışması da yapıldı. Antrenmana tedavisi süren Matej Mitrovic ile bireysel programına devam eden Caner Erkin'in katılmadığı kaydedildi.

MAÇINA SLOVEN HAKEM
'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci ayağında İsrail'in Hapoel Beer takımıyla yarın oynayacağı zorlu karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar