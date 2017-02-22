Sakatlığı nedeniyle ABD'de bulunan ve gelecek hafta İstanbul'da olması beklenen Demba Ba'nın gözü korktu. Senegalli yıldız Beşiktaş'ın koşar adımlarla şampiyonluğa gittiğini söyleyerek, "Takıma katkı yapmayı çok istiyorum. Sakatlığım tamamen geçti. Ancak bu takımda ilk 11'e girmek çok zor olacak. Cenk ve Aboubakar çok büyük golcüler. Üstelik her ikisi de çok formda" ifadesini kullandı.