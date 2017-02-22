Yol Durumu
  1. 2021'e kadar Güneş'li günler
  2. Sakın kontra yeme kaleyi görünce vur

’nın gözü korktu

Gelecek hafta İstanbul’a gelmesi beklenen , “Bu takımda ilk 11’e girmek çok zor olacak” ifadesini kullandı

Demba Ba’nın gözü korktu
Sakatlığı nedeniyle ABD'de bulunan ve gelecek hafta İstanbul'da olması beklenen Demba Ba'nın gözü korktu. Senegalli yıldız Beşiktaş'ın koşar adımlarla şampiyonluğa gittiğini söyleyerek, "Takıma katkı yapmayı çok istiyorum. Sakatlığım tamamen geçti. Ancak bu takımda ilk 11'e girmek çok zor olacak. Cenk ve Aboubakar çok büyük golcüler. Üstelik her ikisi de çok formda" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar