Bu alkışı özlemişiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya maçında alınan beraberliğe taraftarların verdiği büyük destek nedeniyle fazla üzülmedi. Tecrübeli hoca sezon başında bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Doğru bir yoldayız. Çok karakterli ve doğru oyuncularımız var. Elimizdeki kadroyla önümüzdeki dönemin umudunu ben taşıyorum. Camia, taraftarımız bunun karşılığını veriyor. Taraftarların sahaya gelişi ve stadı doldurması, takımı alkışlamalarını özlemiştik. Uzun zamandır böyle bir tablo olmamıştı. Bu tabloyu yaratmak ve mücadele etmek için oldukça uğraş veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde bu takımı daha kaliteli hale getirecek çalışmalar da var. Kötü bir dönem geçirdik. Toparlanmak kolay değil" ifadesini kullandı.



BU BERABERLİK DÜNYANIN SONU DEĞİL

0-0'lık eşitlikle tamamlanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Hırsınızdan dolayı bu durumda olmanız beni daha çok mutlu ediyor. Maç sonu taraftarlarda sizi bağrına bastı. Demek ki mücadelenizi beğendiler. Bir beraberlik dünyanın sonu değil. Oynanan futbol beni gelecek adına umutlandırıyor. Böyle oynadığınız sürece sorun yok" diye konuştu.



SON 12 SEZONUN EN İYİ ÇIKIŞINI YAKALADILAR

Trabzonspor 2. yarılarda ilk 5 maçlar baz alındığında son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi. Son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında ilk 5 maçlık bölümde 15 puan toplamıştı.