Bu alkışı özlemişiz

Trabzonspor TeknikDirektörü Ersun Yanal,Alanya maçında alınan beraberliğetaraftarların verdiği büyükdestek nedeniyle fazla üzülmedi.Tecrübeli hoca sezon başında bazızorluklar yaşadıklarını belirterek,"Doğru bir yoldayız. Çok karakterlive doğru oyuncularımız var. Elimizdekikadroyla önümüzdeki döneminumudunu ben taşıyorum. Camia, taraftarımızbunun karşılığını veriyor.Taraftarların sahaya gelişi ve stadıdoldurması, takımı alkışlamalarınıözlemiştik. Uzun zamandır böylebir tablo olmamıştı. Bu tabloyu yaratmakve mücadele etmek için oldukçauğraş veriyoruz. Sağlıklı birşekilde bu takımı daha kaliteli halegetirecek çalışmalar da var. Kötübir dönem geçirdik. Toparlanmakkolay değil" ifadesini kullandı.
BU BERABERLİK DÜNYANIN SONU DEĞİL
0-0'lık eşitlikle tamamlanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Hırsınızdan dolayı bu durumda olmanız beni daha çok mutlu ediyor. Maç sonu taraftarlarda sizi bağrına bastı. Demek ki mücadelenizi beğendiler. Bir beraberlik dünyanın sonu değil. Oynanan futbol beni gelecek adına umutlandırıyor. Böyle oynadığınız sürece sorun yok" diye konuştu.
SON 12 SEZONUN EN İYİ ÇIKIŞINI YAKALADILAR
Trabzonspor 2. yarılarda ilk 5 maçlar baz alındığında son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi. Son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında ilk 5 maçlık bölümde 15 puan toplamıştı.
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