Başakşehir Emre ile nikah tazeledi

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Hem Emre hem de ailesi için hayırlı olsun" diyerek anlaşmayı müjdeledi.