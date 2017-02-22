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Başakşehir Emre ile nikah tazeledi

Başakşehir Emre ile
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Hem Emre hem de ailesi için hayırlı olsun" diyerek anlaşmayı müjdeledi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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