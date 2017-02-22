Aynı taktik tutmaz

İlk maçında Rize'ye iki puan kaptıran Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisini kazanmak için gece gündüz çalışıyor... Hırvat hocanın önceki gün yöneticilerle yaptığı toplantına ilginç ifadeler kullandığı öğrenildi.
AGRESİF OLMALI, ÖNDE OYNAMALIYIZ
İki hafta önce Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı mağlup eden Tudor'un yöneticilere, "Evet Beşiktaş'ı çok iyi tanıyorum, daha önce de yendik. Ama bu kez stratejimiz çok farklı olmalı. Galatasaray evindeki bir derbide agresif ve önde oynamalıdır. Biz de pazartesi böyle yapacağız" dediği belirlendi.
JOSUE SÜRPRİZİ GELEBİLİR
Çaykur Rize deplasmanında yaptığı asistle alkış toplayan Josue'nin Sneijder'in iyileşmesi nedeniyle Beşiktaş derbisinde yedek oturmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Selçuk İnan ve Tolga'nın performansından memnun olmayan Igor Tudor'un idmanlarda Josue'yi De Jong'un yanında denediği, Beşiktaş önünde sürpriz bir hamle yapabileceği öğrenildi.
CHEDJOU HERKESE DERS VERDİ 113 günlük aradan sonra ilk maçına Rize'de çıkan ve çok başarılı bir performans sergileyen Aurelien Chedjou herkesin büyük alkışını aldı. Tam bir profesyonellik örneği sergileyen Kamerunlu stoper, futboldan uzak kaldığı dönemde kendisine çok iyi baktığını herkese gösterdi. Tudor'dan özel bir tebrik alan Chedjou, Beşiktaş derbisinde de 11'deki yerini alacak.
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