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Yeni Malatya liderliği 90+2’de yakaladı

Yeni Malatya zorlu deplasmanda B.Ş. Gaziantep önünde Pereirae i löne geçti. 90’da evsahibi Ramazan’la beraberliği yakaladı. 90+2’de Eren, Yeni Malatya’yı zirveye taşıdı

Yeni Malatya liderliği 90+2’de yakaladı
Türkiye 1.Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Yeni Malatyaspor zorlu Gaziantep deplasmanında B.Ş. Gaziantep'i 2-1 yenerek Göztepe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 65'te Mickael Pereira Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ramazan 90'da skora 1-1'lik denge getirdi. Ancak 90+1'de Eren Malatya'yı yeniden öne geçirmeyi bildi.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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