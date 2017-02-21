Yeni Malatya liderliği 90+2’de yakaladı

Türkiye 1.Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Yeni Malatyaspor zorlu Gaziantep deplasmanında B.Ş. Gaziantep'i 2-1 yenerek Göztepe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 65'te Mickael Pereira Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ramazan 90'da skora 1-1'lik denge getirdi. Ancak 90+1'de Eren Malatya'yı yeniden öne geçirmeyi bildi.