Yeni Malatya liderliği 90+2’de yakaladı

Türkiye 1.Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Yeni Malatyaspor zorlu Gaziantep deplasmanında B.Ş. Gaziantep'i 2-1 yenerek Göztepe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 65'te MickaelPereira YeniMalatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ramazan90'da skora 1-1'lik denge getirdi. Ancak 90+1'de ErenMalatya'yı yeniden öne geçirmeyi bildi.
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