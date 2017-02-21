Vatandaşlarına meydan okudu

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, G.Saray'da forma giyen vatandaşlarına mesaj yolladı. Akhisar galibiyeti için, "Mutluluk verici bir sonuç" diyen Babel; derbi için ise "Dört gözle bekliyorum. Rakipte de Hollandalılar var. De Jong ve Sneijder'e karşı galip gelmek keyifli olacak. Güzel bir maç olacak" yorumunu yaptı. Galatasaray'ı Arena'da yenmekten başka bir hedefleri olmadığını dile getiren Babel, "Rakibimiz güçlü bir takım ama biz de istim üzerindeyiz. Bu maçı kazanarak çok önemli bir virajı geride bırakacağız" ifadesini kullandı.



