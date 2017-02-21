Saçlarımla ilgili sürprizim olacak

Akhisar maçında attığı muhteşem golle, gol hasretine son veren Talisca, taraftarlara bir sürpriz sözü verdi. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluğu konuşmak için erken ama şampiyonluğa 2-3 maç kala saçlarım ile ilgili bir sürprizim olacak" dedi.