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Saçlarımla ilgili sürprizim olacak

Saçlarımla ilgili sürprizim olacak
Akhisar maçında attığı muhteşem golle, gol hasretine son veren Talisca, taraftarlara bir sürpriz sözü verdi. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluğu konuşmak için erken ama şampiyonluğa 2-3 maç kala saçlarım ile ilgili bir sürprizim olacak" dedi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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