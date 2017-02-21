Lens: Savaşmaktan başka çare yok!

SARI kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa karşısında forma giymeyen ve yokluğu da fazlasıyla hissedilen Lens, Krasnodar maçının çok önemli olduğunu söyledi.



YAS TUTAMAYIZ

Kasımpaşa karşısında alınan beraberliğin herkesi üzdüğünü ancak bu maçın yasını tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Hollandalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "UEFA'da hedefimiz var. Zor günler yaşasak da hala çok güçlü bir takımız ve Avrupa'da çok iş yapabiliriz. Ayağa kalkıp savaşmaktan başka şansımız yok. Arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıp turu geçeceğiz. Taraftarları da bizi desteklemeye çağırıyorum."