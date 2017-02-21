Lens: Savaşmaktan başka çare yok!

SARI kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa karşısında forma giymeyen ve yokluğu da fazlasıyla hissedilen Lens, Krasnodar maçının çok önemli olduğunu söyledi.
YAS TUTAMAYIZ
Kasımpaşa karşısında alınan beraberliğin herkesi üzdüğünü ancak bu maçın yasını tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Hollandalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "UEFA'da hedefimizvar. Zor günler yaşasakda hala çok güçlü bir takımızve Avrupa'da çokiş yapabiliriz. Ayağa kalkıpsavaşmaktan başkaşansımız yok. Arkadaşlarımlabirlikte elimizdengeleni yapıp turu geçeceğiz.Taraftarları da bizidesteklemeye çağırıyorum."
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