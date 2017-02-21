Krizin nedeni kıskançlık

Galatasaray'ın en önemli isimlerinren Armindo Bruma'nın Rizespor maçının kadrosuna alınmaması gündemdeki sıcaklığını koruyor... Teknik direktör Igor Tudor'un Portekizli yıldızla ilgili kararı neden aldığı konusunda spekülasyonlar sürürken, TAKVİM olayın perde arkasını araladı. Gelen bilgilere göre Tudor, PAOK'tan eski öğrencisi olan Garry Rodrigues'e çok yakın bir ilgi gösterdi. Hatta Hırvat hoca taktik idmanlarda genç oyuncu üzerinden hücum setleri bile oynattı. Bu sezonki performansıyla takımın kilit isimleri arasına giren Bruma ise bu duruma çok bozuldu. Son çalışmada Rodrigues'i 11'de gören Portekizli yıldız dayanamadı ve tepki gösterdi.



YÖNETİM DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bruma'nın Tudor'un kendisine hak ettiği değeri vermediğini düşündüğü ve bu nedenle tavır aldığı belirtiliyor. Fakat takıma bir mesaj vermeyi düşünen Hırvat hoca, 'gençlik hatası' olarak görülebilecek bu tavrı affetmedi ve çok tartışılan karara imzayı attı. Yönetimin de bu kararın arkasında durmasının Bruma'da büyük hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor. Bu krizin sezonun geri kalanına nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.



CAROLE DÖNÜYOR AMA LINNES 11'DE

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Rizespor önünde forma giyemeyen Lionel Carole tamamen iyileşti... Fakat Fransız sol bekin Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olması beklenmiyor. Rize deplasmanında çok başarılı bir performans sergileyen ve taraftarların alkışını alan Martin Linnes'in Beşiktaş önünde de savunmanın solunda görev yapacağı belirtiliyor.