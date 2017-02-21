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Karatede son günde 3 altın madalya

Karatede son günde 3 altın madalya
44.ÜMİT, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Türkiye 3 altın madalya aldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 21 yaş altında Umay Tokcan, Eray Şamdan ve Alparslan Yalanoğlu altın madalya kazandı. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla kapadı.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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