Karatede son günde 3 altın madalya

44.ÜMİT, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Türkiye 3 altın madalya aldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 21 yaş altında Umay Tokcan, Eray Şamdan ve Alparslan Yalanoğlu altın madalya kazandı. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla kapadı.