Hedef Nisan’da şampiyonluk

Ligde 21. haftanın bitimiyle birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelen Beşiktaş tüm otoriteler tarafından da şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösteriliyor. Bu hafta itibarıyla Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 7, F.Bahçe'ye de 10 puan fark atmayı başaran Kartal'da şimdi herkes farklı bir hedefe kilitlendi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular kendi aralarında yaptıkları görüşmede Nisan ayında şampiyonluğu ilan etmek için kenetlendi. Ancak ne yöneticiler, ne teknik heyet ne de futbolcular şampiyonluktan asla bahsetmeyecek. Takımın gevşememesi ve motivasyonunu kaybetmemesi için şampiyonluğun 'ş'si bile yasaklandı. Beşiktaş en geç 30. haftadaki Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk turu atmanın planlarını yapıyor.



ARKA ARKAYA KADER MAÇLARI OYNAYACAK

Beşiktaş Mayıs ayına kadar oynayacağı G.Saray Rize, Kayseri, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adana, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından en iyi sonucu almayı planlıyor. En geç 30. haftadaki Fenerbahçe derbisinde mutlu sona varmak isteyen Kartal, duruma göre bu süreci 29 ya da 28. haftaya bile çekmeyi düşünüyor. Camia bu hedefe kilitlenirken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde de başarıyı planlıyor.