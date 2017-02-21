Ligde 21. haftanın bitimiyle birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelen Beşiktaş tüm otoriteler tarafından da şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösteriliyor. Bu hafta itibarıyla Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 7, F.Bahçe'ye de 10 puan fark atmayı başaran Kartal'da şimdi herkes farklı bir hedefe kilitlendi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular kendi aralarında yaptıkları görüşmede Nisan ayında şampiyonluğu ilan etmek için kenetlendi. Ancak ne yöneticiler, ne teknik heyet ne de futbolcular şampiyonluktan asla bahsetmeyecek. Takımın gevşememesi ve motivasyonunu kaybetmemesi için şampiyonluğun 'ş'si bile yasaklandı. Beşiktaş en geç 30. haftadaki Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk turu atmanın planlarını yapıyor.
ARKA ARKAYA KADER MAÇLARI OYNAYACAK
Beşiktaş Mayıs ayına kadar oynayacağı G.Saray Rize, Kayseri, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adana, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından en iyi sonucu almayı planlıyor. En geç 30. haftadaki Fenerbahçe derbisinde mutlu sona varmak isteyen Kartal, duruma göre bu süreci 29 ya da 28. haftaya bile çekmeyi düşünüyor. Camia bu hedefe kilitlenirken bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde de başarıyı planlıyor.
Hedef Nisan’da şampiyonluk
Ligde puan farkını açarak şampiyonluğa koşan Beşiktaş, işi erken bitirip Nisan’da ipi göğüslemeyi hedefliyor. En geç 30. haftadaki F.Bahçe derbisinde mutlu sona varmak isteyen Kartal her maça bir final gözüyle bakıyor
Ligde 21. haftanın bitimiyle birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelen Beşiktaş tüm otoriteler tarafından da şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösteriliyor. Bu hafta itibarıyla Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 7, F.Bahçe'ye de 10 puan fark atmayı başaran Kartal'da şimdi herkes farklı bir hedefe kilitlendi. Siyah-Beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular kendi aralarında yaptıkları görüşmede Nisan ayında şampiyonluğu ilan etmek için kenetlendi. Ancak ne yöneticiler, ne teknik heyet ne de futbolcular şampiyonluktan asla bahsetmeyecek. Takımın gevşememesi ve motivasyonunu kaybetmemesi için şampiyonluğun 'ş'si bile yasaklandı. Beşiktaş en geç 30. haftadaki Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk turu atmanın planlarını yapıyor.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.