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Florya’da video dönemi

Beşiktaş’ın Akhisar maçını yardımcılarına izleten Tudor, maç kasetini de futbolcularına izletip analiz yaptıracak. Videolu analiz dönemi geri geldi...

Florya’da video dönemi
Takımına pazar günü izin veren Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, yardımcılarını Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor ile oynadığı maça gönderdi. Kendisi de karşılaşmayı TV'den izleyip, rakibinin eksik yönlerini belirledi. Igor Tudor'un kasete aldırdığı maçı Florya'da Sarı-Kırmızılı oyunculara da izletip, taktiğini belirleyecek.

FUTBOLCULAR HİÇ SEVMEDİ
Galatasaray'da videolu analiz dönemi son olarak İtalyan teknik direktör Roberto Mancini döneminde yapılıyordu. Futbolculara son derece sıkıcı gelen ve hiç istemediği bu yöntemden daha sonra vazgeçilmişti.

ŞİMDİLİK SES YOK
Ancak Hırvat Tudor'un gelişiyle videolu analiz dönemi yeniden Florya'da moda olacağa benziyor. Futbolcular eskiden sevmediği bu sisteme şimdilik ses çıkartmıyorlar.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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