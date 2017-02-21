Fener ara vermedi

Fenerbahçe Krasnodar ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile start verdi. Teknik direktör Advocaat yönetimindeki çalışma saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması ile yetindiler. Fenerbahçe rövanş maçının son çalışmasını bu akşam yapacak.