Yönetim benden daha iyisini bulursa hemen getirsin

Maçın ardından konuşan Advocaat, "Fenerbahçe'de sorumluluk bana ait. Pereira benden daha iyi işler yapmış. Yönetim daha iyisini bulursa hemen getirebilir. Ozan, Alper bu isimler ileriye dönük orta sahalar. Ben de Türk Milli Takımı'nı izliyorum, bu oyuncular kaç gol atmış" dedi.



ŞAMPİYONLUK ZOR!

Advocaat, "Mehmet Ekici transferi olsa sorunlar biraz azalabilirdi ama bu da yetmezdi. 4 transfer lazımdı. Takımın başına geldiğimde bazı şeyler için çok geçti" ifadesini kullandı. Mart ayına kadar geleceği ile ilgili olarak karar vereceğini söyleyen Advocaat şöyle devam etti: "Şampiyonluk çok zor gözüküyor. Sezonun çok önemli bir dönemindeyiz ve üç önemli oyuncumuz bizimle değildi. Belki de bu bizi etkiledi. Üst düzey kulüplerde tribünlerde 15-20 bin kişi yetmez. 50 bin kişi olmalı. Taraftarımızın muhtemelen bir sebebi vardır"



İSTEDİĞİM TRANSFERLER YAPILAMADI

Advocaat, "Ocak'ta 4 transfer istedim ama yapılamadı. Sezon başında geldiğimde ise artık çok geçti" dedi