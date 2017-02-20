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Seçim olursa adaylığımı koyabilirim

Seçim olursa adaylığımı koyabilirim
G. SARAY'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Abdurrahim Albayrak, "Bir seçim olursa adaylığımı koyabilirim. Şu anda birşey söylemek için erken" diye konuştu.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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