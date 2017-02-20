Robin Van Persie Brezilya’ya gidiyor

F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Persie'ye Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun talip olduğu öğrenildi. Hollandalı yıldızın menajeri çarşamba günü Brezilyalı yetkililerle bir araya gelecek. RVP, dünkü maçı locadan takip etti.