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Robin Van Persie Brezilya’ya gidiyor

Sao Paulo yetkilileri ile çarşamma günü bir araya gelecek

Robin Van Persie Brezilya’ya gidiyor
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Persie'ye Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'nun talip olduğu öğrenildi. Hollandalı yıldızın menajeri çarşamba günü Brezilyalı yetkililerle bir araya gelecek. RVP, dünkü maçı locadan takip etti.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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