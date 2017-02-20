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Pereira’lı Fener 12 puan fark attı

Pereira’lı Fener 12 puan fark attı
Ligin başlamasına çok kısa bir süre kala Portekizli hoca Vitor Pereira'nın yerine takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'si ligde geride kalan 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 37 puan toplayabildi. Oysa geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'lı Fenerbahçe ligin 21. haftasında 49 puan toplamıştı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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