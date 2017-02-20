Derbiye farklı Aslan!

Galatasaray'daki ilk sınavına deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla çıkan ancak umduğunu bulamayan Igor Tudor gözünü Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takıma alışma dönemi yaşan Tudor hem futbolcuları daha yakından tanıma şansı buluyor hem de kafasındaki şablonu daha iyi oturtmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş maçında sakatlığı geçmesi beklenen Sneijder ve Eren Derdiyok'a mutlaka ilk 11'de şans tanımayı düşünen genç teknik adam, Bruma'yı da bu kez oynatacak.



BEŞiKTAŞ MAÇINA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Ç.Rizespor maçında yapılan hataları oyuncularına anlatmayı planlayan Tudor'un kafasındaki oyun sistemini oyuncularına anlatacağı öğrenildi. Beşiktaş'ı iyi analiz eden Hırvat hocanın bu maçı kazanarak camianın güvenini kazanmayı düşündüğü ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı takımın zaaflarını tespit eden Tudor, kendi sahalarında oynama avantajıyla Beşiktaş'ı yenmekten başka birşey düşünmüyor.