Ne ÇEKtin be Cimbom

Cimbom'a Tudor da ilaç olamadı... Sarı-Kırmızılılar yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Böylece Rize'de galibiyet hasreti 10 seneye çıktı. Eğer bugün Beşiktaş kazanırsa zirveyle fark 7 olacak... 23. dakikada Yasin Öztekin'in pasında sağdan ceza alanı son çizgisine inen Josue, topu Podolski'ye doğru çıkardı. Alman futbolcu da sert bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 29. dakikada Ahmet İlhan'ın ceza alanı sağ çaprazından uzak mesafeden şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti. 51. dakikada Podolski ceza sahası dışında topla buluştu ama bu kez çok kötü vurdu.



YASİN 90+1'DE MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI

68. dakikada İsmail soldan içeriye kesti, Igebor'dan önce Chedjou kademeye girdi ve uzaklaştırdı. 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ çaprazdan şutunu kaleci çıkardı. 76. dakikada Rize beraberliği yakaladı... Frikikte topun gerisine geçen Özgür Çek mükemmel bir vuruşla skoru 1-1 yaptı. 90+1'de Yasin bomboş pozisyonda inanılmaz bir gol kaçırınca maç bu skorla sona erdi.