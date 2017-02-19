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Bir Türk hakemi ilk kez ’ta

Bir Türk hakemi ilk kez Fransa Açık’ta
Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta ilk kez bir Türk hakem görev yapmaya hak kazandı. Mayıs ayında Paris'te yapılacak olan turnuvada, Esin Kıratlı da çizgi hakemi olarak yer alacak. Tenis Federasyonu sitesinden Esin Kıratlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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