Tudor’dan Bruma'ya şok kesik

Bruma’nın yanı sıra Hakan Balta’yı da Rize’ye götürmeyen Tudor, “Kadro kararı tamamen bana ait. Maçtan sonra her türlü soruya yanıt veririm” dedi. Bruma'nın ciddiyetten uzak tavırlarda bulunmasına sinirlenen Tudor'un bu kararı aldığı öğrenildi. Rize'de sakatlığı süren Sneijder, Carole ve Eren de yok.
Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı... Çarşamba günü Riekerink'in yerine teknik adamlık koltuğuna oturan Igor Tudor, takımın en önemli isimlerinden Armindo Bruma'yı maç kadrosuna almadı. Hırvat hoca yaptığı kısa açıklamada "Kadro kararı tamamen bana aittir. Şu anda tamamen Rizespor'a odaklıyız. Maçın ardından basın toplantısında tüm sorulara yanıt vereceğim" diye konuştu. Bruma'nın son idmanlarda ciddiyetten uzak ve isteksiz tavırlar sergilediği, buna çok sinirlenen Tudor'un da bu şok kararı aldığı belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise, takıma sert bir mesaj vermek isteyen genç hoca, Bruma'yı kurban olarak seçti.
KADRO VE TAKTİK DİZİLİŞ NASIL OLACAK? Igor Tudor, Bruma'nın yanı sıra performansından memnun kalmadığı Hakan Balta'yı da Rize'ye götürmedi. Ayrıca sakatlığı devam eden Wesley Sneijder, LionelCarole ve Eren Derdiyok da kadroda yer almadı. Hırvat hocanın birçok yıldızın forma giyemeyeceği maçta nasıl bir 11 ve formasyon tercih edeceği merak konusu. Alınan bilgilere göre Tudor, 4-3-3sistemini tercih edecek.
TAKIMIN YARISIBU AKŞAM YOK! Ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un karşısına çıkacak olan Galatasaray'ın nedereyse yarısı zorlu maçta forma giyemeyecek... Sarı-Kırmızılılar'da kadroda yer almayan 5 ismin bu sezon takıma katkısı 21 gol ve 24 asist oldu. Bruma lig ve kupada 7 gol ve 8 asist üretirken, Eren Derdiyok da ağları 10 kez sarstı, ayrıca 1 de asist yaptı. Takımın beyni Sneijder ise 2 gol atarken, tam 13 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu. Carole veHakan da 2 gol ve 2 asist üretmeyi başardı. Galatasaray'da bu nedenle Rize önünde gözler Podolski ve Yasin'de olacak.
CİMBOM KRİTİK VİRAJDA Şampiyonluk yolunda artık puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray bu akşam belki de sezonun en kritik virajını dönecek... Arena'da yaşanan Kayserispor depreminin ardından teknik direktör Riekerink'le yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, çiçeği burnunda hocası Igor Tudor yönetiminde ilk sınavını Çaykur Rizespor deplasmanında verecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sneijder, Eren ve Carole'un yanı sıra, Tudor'un kadroya almadığı Bruma ve Hakan Balta forma giyemeyecek. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı zorlu karşılaşma 19.00'da başlayacak.
ASLAN, RİZE'DE ZEMİNLE DEMÜCADELE EDECEK! Rizespor deplasmanında bu akşam 3 puan mücadelesi verecek olan Galatasaray zorlu hava ve saha şartları bekliyor. Maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Çaykur DidiStadı'nda 30 santimi bulan karın temizleme çalışmaları devam ediyor. Karşılaşma saatinde de kar yağışının devam etmesi beklenmiyor.
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