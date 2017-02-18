Castillo’ya milli forma gözüktü

Sergilediği performans ile göz dolduran ancak ülkesinin milli takımında forma giyemeyen Fabian Castillo'nun hasreti sona ermek üzere. Kolombiya milli takımının teknik direktörü Jose Pekerman'ın yardımcılarına Castillo'nun performansını yakından takip etmeleri konusunda talimat verdiği ve oyuncuyu izlenmesi için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelineceği öğrenildi.



4 MAÇLIK SERİ BERO'YU UNUTTURDU

2. yarıda oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor'da ilk yarının en formda isimlerinden olan Matus Bero formayı unuttu. Ersun Yanal ise, genç oyuncuya kadroda bir yer açmaya çalışıyor. Bero, "Takımın kazanmasının her şeyden önemli. Forma için benim de sıram mutlaka gelecektir" dedi.