Castillo’ya milli forma gözüktü

Sergilediği performans ile göz dolduran ancak ülkesinin milli takımında forma giyemeyen Fabian Castillo'nun hasreti sona ermek üzere. Kolombiya milli takımının teknik direktörü Jose Pekerman'ın yardımcılarına Castillo'nun performansını yakından takip etmeleri konusunda talimat verdiği ve oyuncuyu izlenmesi için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelineceği öğrenildi.
4 MAÇLIK SERİBERO'YU UNUTTURDU 2. yarıda oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor'dailk yarının en formda isimlerindenolan Matus Bero formayı unuttu. ErsunYanal ise, genç oyuncuya kadroda bir yer açmayaçalışıyor. Bero, "Takımın kazanmasınınher şeyden önemli. Forma için benimde sıram mutlaka gelecektir" dedi.
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