PSG çok fena Barça'ladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-0, Benfica ise Borussia Dortmund'u 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki maçla başladı.

Fransız ekibi PSG, Parc des Princes'te İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Paris ekibi, 18. dakikada Angel Di Maria'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. PSG, 40. dakikada Julian Draxler'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Maçın 55. dakikasında yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşla Barcelona ağlarını bir kez daha havalandıran Di Maria, PSG'yi 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi takımın golcüsü Edinson Cavani, 72. dakikada sahneye çıkarak durumu 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Bu arada PSG, Milan, Dinamo Kiev, Valencia, Chelsea ve Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya 4 gol atan 6. takım oldu.

BENFİCA TEK GOLLE KAZANDI

Gecenin diğer karşılaşmasında Portekiz'in Benfica takımı, Alman ekibi Borussia Dortmund'u başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda ağırladı.

Benfica'da Kostas Mitroglou, ilk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, 58. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Benfica, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile PSG ve Borussia Dortmund ile Benfica arasındaki rövanş maçları, 8 Mart'ta oynanacak.