Taraftardan büyük öfke!

Galatasaray’ın Kayserispor karşısında oynadığı kötü futbola isyan eden taraftarlar yönetim ve Riekerink’i istifaya davet etti. Dursun Özbek bugün kardeşi Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu ile toplantı yapacak... Riekerink'in durumu tartışılacak...
G.Saray'ın Kayserisporkarşısında aldığı yenilgi taraftarıisyan ettirdi. Kayserispormaçın ilk yarısında 2-0'ı yakalayınca,"Sabrımız taşıyor adamgibi oynayın" diye bağıran ve ıslıklarlaoyuncuları soyunma odasınayollayan G.Saraylı taraftarlar ikinciyarı takımlarını desteklemeyedevam etti. Ancak Kayserispor lehineolan skor değişmeyince tribünlerpatladı. Semih, Sabri ve Tolga'yıtopla buluştukları anda yuhalayan,Muslera'yı ise alkışlayan taraftarlarArena'da Dursun Özbek'e, "Yönetimistifa, kulübeye, "Riekerink istifa",takıma, "Formayı çıkarın çıplakoynayın" camiaya da Cimbomhalkındır Lise'nin değil" tezahüratıyaptı. Taraftarlar karşılaşmanın2. yarısının başında Semih Kaya'yıve Sabri Sarıoğlu'nu da ıslıkladı.
EREN'İN GOLÜ BİLE TEPKİLERİ DİNDİRMEDİ Galatasaraylı taraftarlar maçın sonlarına doğru yönetime olan tepkilerini daha da artırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahüratta bulundu. Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la bulduğu gol bile taraftarın öfkesini dindirmedi. Öte yandan G.SarayBaşkanı Dursun Özbek'in bugün kardeşi Mehmet Özbek ve yöneticiLevent Nazifoğlu ile toplantı yapma kararı aldığı öğrenildi. Bu toplantıda Riekerink'in geleceği hakkında karar alınması bekleniyor.
TRİBÜNLEREHAK VERMEKGEREKİR Galatasaray 2.Başkanı Cengiz Özyalçın yenilgi sonrasında taraftara hak vermek gerektiğini söyledi. Yanına gelen bir taraftarın, "Beden öğretmeniniG.Saray'a hoca yaptınız" sorusu üzerine taraftarı sakinleştirmeye çalışan Özyalçın, "Taraftarın bu tepkisi normal. Ben de demokratım. 8 puanlık bir maça çıktık. Böyle bir durumla karşılaştığımız için taraftarımızdan özür diliyorum" ifadesini kullandı.
İŞLER İYİ GİTMEZSE TEPKİLER NORMAL G.Saray Teknik Direktörü Riekerink tribünlerden kendisine yönelik istifa çağrılarının hatırlatılması üzerine futbolda bunların olabildiğini dile getirdi. 35 yıldır futbolun içinde olduğunu aktaran Riekerink, "İşler iyi giderken olumlu söylemler hoşunuza gider. Kötü zamanlarda da bu tip tepkiler olabiliyor." demekle yetindi.
İTİRAF ETTİ
Sneijder, Selçuk İnan ve Carole'ün yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Riekerink, "Sistemden ziyade başka eksikler vardı" ifadesini kullandı.
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