Yol Durumu
  1. Riekerink’in gitmesi şu an zarar verir
  2. Yumlu 3 puana kafa attı!

Taraftardan büyük öfke!

’ın Kayserispor karşısında oynadığı kötü futbola isyan eden taraftarlar yönetim ve ’i ya davet etti. bugün kardeşi Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu ile toplantı yapacak... Riekerink'in durumu tartışılacak...

Taraftardan büyük öfke!
G.Saray'ın Kayserispor karşısında aldığı yenilgi taraftarı isyan ettirdi. Kayserispor maçın ilk yarısında 2-0'ı yakalayınca, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" diye bağıran ve ıslıklarla oyuncuları soyunma odasına yollayan G.Saraylı taraftarlar ikinci yarı takımlarını desteklemeye devam etti. Ancak Kayserispor lehine olan skor değişmeyince tribünler patladı. Semih, Sabri ve Tolga'yı topla buluştukları anda yuhalayan, Muslera'yı ise alkışlayan taraftarlar Arena'da 'e, "Yönetim , kulübeye, " istifa", takıma, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" camiaya da Cimbom halkındır Lise'nin değil" tezahüratı yaptı. Taraftarlar karşılaşmanın 2. yarısının başında Semih Kaya'yı ve Sabri Sarıoğlu'nu da ıslıkladı.

EREN'İN GOLÜ BİLE TEPKİLERİ DİNDİRMEDİ
Galatasaraylı taraftarlar maçın sonlarına doğru yönetime olan tepkilerini daha da artırdı. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahüratta bulundu. Galatasaray'ın Eren Derdiyok'la bulduğu gol bile taraftarın öfkesini dindirmedi. Öte yandan G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in bugün kardeşi Mehmet Özbek ve yönetici Levent Nazifoğlu ile toplantı yapma kararı aldığı öğrenildi. Bu toplantıda Riekerink'in geleceği hakkında karar alınması bekleniyor.

TRİBÜNLERE HAK VERMEK GEREKİR
Galatasaray 2.Başkanı Cengiz Özyalçın yenilgi sonrasında taraftara hak vermek gerektiğini söyledi. Yanına gelen bir taraftarın, "Beden öğretmenini G.Saray'a hoca yaptınız" sorusu üzerine taraftarı sakinleştirmeye çalışan Özyalçın, "Taraftarın bu tepkisi normal. Ben de demokratım. 8 puanlık bir maça çıktık. Böyle bir durumla karşılaştığımız için taraftarımızdan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

İŞLER İYİ GİTMEZSE TEPKİLER NORMAL
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink tribünlerden kendisine yönelik istifa çağrılarının hatırlatılması üzerine futbolda bunların olabildiğini dile getirdi. 35 yıldır futbolun içinde olduğunu aktaran Riekerink, "İşler iyi giderken olumlu söylemler hoşunuza gider. Kötü zamanlarda da bu tip tepkiler olabiliyor." demekle yetindi.

İTİRAF ETTİ
Sneijder, Selçuk İnan ve Carole'ün yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Riekerink, "Sistemden ziyade başka eksikler vardı" ifadesini kullandı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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