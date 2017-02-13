Riekerink’in gitmesi şu an zarar verir

G.Saraylı yöneticilerden Levent Nazifoğlu, Riekerink'i şu an için görevden almanın takıma zarar vereceğini söyledi. Nazifoğlu, "Yeni gelecek olan hoca bize 3-4 hafta kaybettirir" dedi.
ŞAMPİYON OLAMAYIZ
Sneijder'in olmamasının kendilerini etkilediğini ifade eden Nazifoğlu, "Biz her hafta gelen 2 ortayla gol yersek şampiyon olamayız. Bu durum böyle. Sakatlıklar hiçbir şekilde bitmiyor" diye konuştu.
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