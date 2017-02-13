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Riekerink’in gitmesi şu an zarar verir

G.Saraylı yönetici , Riekerink’i şu an için görevden almanın takıma zarar vereceğini söyleyerek, “Alternatiflerini konuşuyoruz ama yeni gelecek hoca bize 3-4 hafta kaybettirir” dedi.

Riekerink’in gitmesi şu an zarar verir
G.Saraylı yöneticilerden , Riekerink'i şu an için görevden almanın takıma zarar vereceğini söyledi. Nazifoğlu, "Yeni gelecek olan hoca bize 3-4 hafta kaybettirir" dedi.

ŞAMPİYON OLAMAYIZ
Sneijder'in olmamasının kendilerini etkilediğini ifade eden Nazifoğlu, "Biz her hafta gelen 2 ortayla gol yersek şampiyon olamayız. Bu durum böyle. Sakatlıklar hiçbir şekilde bitmiyor" diye konuştu.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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