Bize verilen cezalar fazla görünüyor

Beşiktaş 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'nın verdiği cezaları çok yüksek bulduğunu söyledi. Kararlara saygı duymak zorunda olduğunu ifade eden Çebi, "Beşiktaş'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na muhtemelen gidilecek. Bu cezanın şekline ve şemaline takılmamak lazım. Bir yöneticimize verilen cezalar çok fazla. Şampiyon olacağız. Şampiyonluğa yürüyen bir takımımız var. Bu olayları bırakıp önümüze bakmalıyız. Karabük önünde tek isteğimiz sahadan galibiyetle ayrılmak" ifadesini kullandı.
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