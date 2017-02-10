Yol Durumu
  1. Özel alanlı cezaevi
  2. Fenerbahçeliler istifa etsin

Bize verilen cezalar fazla görünüyor

2. Başkanı verilen cezaları yüksek bulduğunu söyledi

Bize verilen cezalar fazla görünüyor
Beşiktaş 2.Başkanı , PFDK'nın verdiği cezaları çok yüksek bulduğunu söyledi. Kararlara saygı duymak zorunda olduğunu ifade eden Çebi, "'a verilen cezalar biraz fazla görünüyor. Tahkim Kurulu'na muhtemelen gidilecek. Bu cezanın şekline ve şemaline takılmamak lazım. Bir yöneticimize verilen cezalar çok fazla. Şampiyon olacağız. Şampiyonluğa yürüyen bir takımımız var. Bu olayları bırakıp önümüze bakmalıyız. Karabük önünde tek isteğimiz sahadan galibiyetle ayrılmak" ifadesini kullandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar