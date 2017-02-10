Beşiktaş Müzesi açıldı

Beşiktaş Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla açıldı.

Vodafone Arena'da düzenlenmesi tamamlanan müzenin açılışını Bakan Nabi Avcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil yaptı.



Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, "Bu bakımdan dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ancak kurumsal ve özel müzeler konusunda maalesef, son zamanlarda kıpırdanma olmakla birlikte, bugüne kadar yeterince geliştiğimizi söyleyemeyiz. Bu bakımdan Beşiktaş müzesi çok önemli, örnek teşkil edecek." dedi.

Özellikle gençlerin bu tür müzelere çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Bakan Avcı, "Beşiktaş yine bir ilke imzasını atıyor. Özellikle gençlerin bu tür müzelere çok ihtiyacı var. Geçmişi bilirlerse, geleceğe daha iyi hazırlanırlar. Beşiktaş'a çok yakıştı." ifadelerini kullandı.