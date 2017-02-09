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Fener’den için özel tişört

Sarı-Lacivertliler, ’nin Beşiktaş maçındaki gol sevincini tişört yaptı.. . Ezeli rakiplerini bir kez daha kızdırdı...

Fener’den Van Persie için özel tişört
Fenerbahçe Yönetimi, olaylı derbinin yıldızı olan Van Persie'nin gol sevincini tişört yaptı ve satışa sunma kararı aldı.

TWİTTER'DAN DUYURDU
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı. Sarı- lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie'nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup'un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı. Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu. Sosyal medyada Van Persie tişörtlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

VAN PERSİE İMZALI TİŞÖRT
Hollandalı yıldız oyuncu Robin , Beşiktaş'a attığı golden sonra Oğuzhan'ın önünde gol sevinci yaşamıştı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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