Fener’den Van Persie için özel tişört

Fenerbahçe Yönetimi, olaylı derbinin yıldızı olan Van Persie'nin gol sevincini tişört yaptı ve satışa sunma kararı aldı.
TWİTTER'DAN DUYURDU Fenerbahçe Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Feneriummağazası, Robin van Persie'nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü bastı. Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie'nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup'un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı. Fenerium'un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu. Sosyal medyada Van Persie tişörtlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
VAN PERSİE İMZALI TİŞÖRT
Hollandalı yıldız oyuncu Robin Van Persie, Beşiktaş'a attığı golden sonra Oğuzhan'ın önünde gol sevinci yaşamıştı.
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