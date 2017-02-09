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Cezalar belli oluyor

Kupa maçında çıkan olayların faturası bugün belli olacak. ’tan , ve Metin Albayrak, ’den de ’ye verilecek cezaların bugün açıklanması bekleniyor

Cezalar belli oluyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında yaşananların faturası bugün netlik kazanacak. Pazar günkü maçın ardından gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

GÜNEŞ VE ALBAYRAK DA VAR
Beşiktaş'tan maçta kırmızı kart gören ile birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetici Metin Albayrak, Fenerbahçe'den de Van Persie disiplin kuruluna verilmişti. Tosic'in başkasının akreditasyon kartını takması, Van Persie'nin de elini şortuna sokması raporlarda yer almamıştı.

İKİ OYUNCU DA UCUZ YIRTTI!
Bu nedenle iki oyuncu da astronomik cezalardan kurtulmuştu. PFDK bugün derbi maçın olaylarını görüşecek kulüplerin yanı sıra , Metin Albayrak, ve Tosic'in durumunu karara bağlayacak.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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