Cezalar belli oluyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında yaşananların faturası bugün netlik kazanacak. Pazar günkü maçın ardından gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü DisiplinKurulu'na sevk edilmişti.
GÜNEŞ VE ALBAYRAK DA VAR Beşiktaş'tan maçta kırmızı kart gören Tosic ile birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetici Metin Albayrak, Fenerbahçe'den de Van Persie disiplin kuruluna verilmişti. Tosic'in başkasının akreditasyon kartını takması, Van Persie'nin de elini şortuna sokması raporlarda yer almamıştı.
İKİ OYUNCU DA UCUZ YIRTTI!
Bu nedenle iki oyuncu da astronomik cezalardan kurtulmuştu. PFDK bugün derbi maçın olaylarını görüşecek kulüplerin yanı sıra Şenol Güneş, Metin Albayrak, Van Persie ve Tosic'in durumunu karara bağlayacak.
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