İşte zaferi getiren telefon

Derbi maçı televizyondan izleyen Başkan Aziz Yıldırım devre arasında menajer Hasan Çetinkaya’yı aradı. Çetinkaya Yıldırım’ın sesini hoparlörden dışarı verdi. Yıldırım, “2. yarıda sizi provoke edecekler. Kendi futbolunuza odaklanın” dedi
Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yankılarısürüyor. Özellikle maçın devre arasındakoridorlarda yaşananlarla ilgiliyeni bilgiler ortaya çıktı. Maçı televizyondanizleyen Fenerbahçe BaşkanıAziz Yıldırım devre arasındasaha içinin karıştığını görünce telefonasarıldı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya'yıarayan Yıldırım önceolaylarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım sonrasındada takıma seslendi.
PROVOKE EDECEKLER! Çetinkaya'nın telefon hoparlörlerindensesi dışarı verdiği anlardaYıldırım, "Sakin olun.2. yarıda sizi provokeetmeye çalışacaklar.Oyunagelmeyin.Kendi futbolunuzaodaklanın."diyerektakıma seslendi.
CEZASI NEDENİYLE GELMEDİ
Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Vodafone Arena'ya gelmeyen Yıldırım maçı televizyondan izledi. Derbi maçı Fenerbahçe yönetiminden sadece Metin Doğan stadyumun içinden takip etti.
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