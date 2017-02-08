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İşte zaferi getiren telefon

Derbi maçı televizyondan izleyen Başkan devre arasında menajer Hasan Çetinkaya’yı aradı. Çetinkaya Yıldırım’ın sesini hoparlörden dışarı verdi. Yıldırım, “2. yarıda sizi provoke edecekler. Kendi futbolunuza odaklanın” dedi

İşte zaferi getiren telefon
Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Özellikle maçın devre arasında koridorlarda yaşananlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Maçı televizyondan izleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devre arasında saha içinin karıştığını görünce telefona sarıldı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya'yı arayan Yıldırım önce olaylarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım sonrasında da takıma seslendi.

PROVOKE EDECEKLER!
Çetinkaya'nın telefon hoparlörlerinden sesi dışarı verdiği anlarda Yıldırım, "Sakin olun. 2. yarıda sizi provoke etmeye çalışacaklar. Oyuna gelmeyin. Kendi futbolunuza odaklanın." diyerek takıma seslendi.

CEZASI NEDENİYLE GELMEDİ
Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Vodafone Arena'ya gelmeyen Yıldırım maçı televizyondan izledi. Derbi maçı yönetiminden sadece Metin Doğan stadyumun içinden takip etti.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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