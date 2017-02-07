Haddini bil futbol cahili

Ahmet Çakar, twitter’da yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş Başkanı’nı yerden yere vurarak, “Orman futbol cahilliğini açıkça ortaya koyuyor” dedi. Çakar, Orman'ın hem küstahlık hem de nankörlük yaptığını söyleyerek, "Stat açılışında kreditörlerinin karşısında süt dökmüş kedi gibiydi" dedi.
Beşiktaş Başkanı FikretOrman şimşekleri üstüneçekti. Orman'ın Fenerbahçeile oynanan karşılaşmasonrası, "Futbol sahada oynananbir oyun. Bunu yöneticilerin germesidoğru değil. Gereksiz bir gerginlikoldu. Bu da bize riayet etti. Çokönemli değil. Süt kupası netice itibariyle"diyerek Türkiye Kupası'nıküçümsemesine spor dünyasındanbüyük tepki geldi. Özellikle ünlüspor yorumcusu Ahmet Çakartwitter'da yaptığı paylaşımlardaBeşiktaş Başkanı Fikret Orman'ıyerden yere vurdu. AhmetÇakar paylaşımlarından birinde,"Ziraat Bankası'nın sponsorluğunuSüt Kupası diye aşağılayan FikretOrman stat açılışında kreditörlerininkarşısında süt dökmüş kedigibiydi" dedi.
KREDİ ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAKLAYI ATTI Çakar' ın diğer paylaşımları ise şöyle: "Ziraat Bankası ve Türkiye Kupası'nı aşağılayan Orman efendi stadını devlet yardımıyla bitirip açılışta Sn. Cumhurbaşkanımıza 50 kere teşekkür etti.", "Türkiye Kupası Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda yapılıyor. Hani sizlerin kredi almak için her türlü taklalar attıklarınızdan biri.", "Süt Kupası lafı hem küstah, hem nankör bir ifade. Ayrıca futbol cehaletini ortaya koyuyor" dedi.
İLKER YAĞCIOĞLU: FİKRET ORMANÇOK AYIP ETTİ BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman öncelikle ayıp etti. Türkiye'de alınacak 2 kupa var. İkisi de çok önemli. Eğer şampiyonluğu kaybederlerse o süt kupasının ne kadar değerli olduğunu anlayabilirler.
OKTAY DERELİOĞLU: BU SÖZLERBÜYÜK GAF ORMAN çok yanlış yaptı. Yenilgiyi örtmeye çalışmak doğru değil. Süt Kupası lafı çok büyük bir gaf. Beşiktaş, Fenerbahçe i le h azırlık maçı bile oynasa önemlidir. Böyle konuşması kesinlikle saygısızlıkdır.
HAYRİ ÜLGEN: TÜRKİYE'YEHAKARET Fikret Orman'ın bu sözlerini yadırgıyorum. Yakın zamanda Ziraat Bankası'na kredi için giden kendisi değil miydi? Türkiye Kupası gibi önemli bir kupanın itibarını düşürmeye çalışmak Türkiye'ye hakaret.
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