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Haddini bil futbol cahili

, twitter’da yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş Başkanı’nı yerden yere vurarak, “Orman futbol cahilliğini açıkça ortaya koyuyor” dedi. Çakar, Orman'ın hem küstahlık hem de nankörlük yaptığını söyleyerek, "Stat açılışında kreditörlerinin karşısında süt dökmüş kedi gibiydi" dedi.

Haddini bil futbol cahili
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şimşekleri üstüne çekti. Orman'ın Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrası, "Futbol sahada oynanan bir oyun. Bunu yöneticilerin germesi doğru değil. Gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da bize riayet etti. Çok önemli değil. Süt kupası netice itibariyle" diyerek Türkiye Kupası'nı küçümsemesine spor dünyasından büyük tepki geldi. Özellikle ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar twitter'da yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yerden yere vurdu. Ahmet Çakar paylaşımlarından birinde, "Ziraat Bankası'nın sponsorluğunu Süt Kupası diye aşağılayan Fikret Orman stat açılışında kreditörlerinin karşısında süt dökmüş kedi gibiydi" dedi.

KREDİ ALMAK İÇİN HER TÜRLÜ TAKLAYI ATTI
Çakar' ın diğer paylaşımları ise şöyle: "Ziraat Bankası ve Türkiye Kupası'nı aşağılayan Orman efendi stadını devlet yardımıyla bitirip açılışta Sn. Cumhurbaşkanımıza 50 kere teşekkür etti.", "Türkiye Kupası Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda yapılıyor. Hani sizlerin kredi almak için her türlü taklalar attıklarınızdan biri.", "Süt Kupası lafı hem küstah, hem nankör bir ifade. Ayrıca futbol cehaletini ortaya koyuyor" dedi.

İLKER YAĞCIOĞLU: ÇOK AYIP ETTİ
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman öncelikle ayıp etti. Türkiye'de alınacak 2 kupa var. İkisi de çok önemli. Eğer şampiyonluğu kaybederlerse o süt kupasının ne kadar değerli olduğunu anlayabilirler.

OKTAY DERELİOĞLU: BU SÖZLER BÜYÜK GAF
ORMAN çok yanlış yaptı. Yenilgiyi örtmeye çalışmak doğru değil. Süt Kupası lafı çok büyük bir gaf. Beşiktaş, Fenerbahçe i le h azırlık maçı bile oynasa önemlidir. Böyle konuşması kesinlikle saygısızlıkdır.

HAYRİ ÜLGEN: TÜRKİYE'YE HAKARET
Fikret Orman'ın bu sözlerini yadırgıyorum. Yakın zamanda Ziraat Bankası'na kredi için giden kendisi değil miydi? Türkiye Kupası gibi önemli bir kupanın itibarını düşürmeye çalışmak Türkiye'ye hakaret.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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