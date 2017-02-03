Terörden korkmuyorum

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Wesley Sneijder'in Hollanda basınına yaptığı açıklamalar büyük alkış topladı... Terör silahını kullanarak Türkiye'ye zarar vermeye çalışan dış güçlere adeta tokat gibi yanıtlar gönderen yıldız futbolcu birkez daha gönüllerde taht kurdu. Hollanda'nın Show kanalında yayınlanan Shownieuws isimli programa açıklamalarda bulunan Sneijder, "Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara karşın hayat mükemmel. Eğer korku içinde yaşarsanız her şeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakıyoruz. İstanbul'da çok güzel bir hayatımız var. İnsanlar çok sıcak ve içten. Dünyanın en güzel metropollerinden birisindeyiz" ifadelerini kullandı.



HAYATIMIN EN DOĞRU KARARLARINDAN BİRİ

Inter'den Galatasaray'a transfer olarak kariyerinin en doğru kararlarından birisini verdiğini söyleyen Wesley Sneijder, "Çok büyük bir kulüpte, çok tutkulu bir taraftarın önünde oynuyorum" diye konuştu. Emeklilik planları ile ilgili bilgi veren Hollandalı yıldız, İtalyan işadamı Fabio Cordella ile şarap üretimine yatırım yaptığını ve futbolu bıraktıktan sonra bu işe yoğunlaşacağını açıkladı.



AİLESİYLE BİRLİKTE ÇOK MUTLU

Eşi Yolante Cabau ve iki çocuğuyla beraber İstanbul'da çok mutlu bir hayal süren Sneijder, dış basına daha önce yaptığı açıklamalarda da Türkiye ile ilgi övgü dolu sözler söylemişti.



