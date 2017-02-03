Başakşehir maçı çok önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Riekerink, A Spor’a konuştu... Ziraat Türkiye Kupası’nı lig kadar önemsediklerini söyleyen Hollandalı hoca, “Başakşehir maçına çok büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı MedipolBaşakşehir karşılaşması öncesi teknik direktör Jan Olde Riekenink, A Spor'a konuştu.
EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ Türkiye Kupası'na lig kadar önem verdiklerini söyleyen Hollandalı hoca, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bu sezonun başında iki hedefimiz vardı. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğuydu. Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" şeklinde konuştu.
PODOLSKI BİZİMLE KALMALI Podolski ile ilgili de konuşan Riekerink, "Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin'de devam ediyor. Podolski'nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas'ın sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde. Ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum" dedi.
Riekerink Galatasaray'ın efsane isimlerinden Metin Oktay'ın doğum gününü hatırlatarak, "Tesislere gelirken her gün onun anıtını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camianın tarihinde çok önemli oyuncular yer alıyor" diye konuştu.
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