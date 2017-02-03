Yol Durumu
  1. Bizi hiç kimse hafife almasın
  2. Aklımda sadece şampiyonluk var

Başakşehir maçı çok önemli

Teknik Direktörü , A Spor’a konuştu... Ziraat Türkiye Kupası’nı lig kadar önemsediklerini söyleyen Hollandalı hoca, “Başakşehir maçına çok büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu

Başakşehir maçı çok önemli
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi teknik direktör Jan Olde Riekenink, A Spor'a konuştu.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
Türkiye Kupası'na lig kadar önem verdiklerini söyleyen Hollandalı hoca, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bu sezonun başında iki hedefimiz vardı. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğuydu. Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" şeklinde konuştu.

PODOLSKI BİZİMLE KALMALI
Podolski ile ilgili de konuşan Riekerink, "Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin'de devam ediyor. Podolski'nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas'ın sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde. Ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum" dedi.

Riekerink 'ın efsane isimlerinden Metin Oktay'ın doğum gününü hatırlatarak, "Tesislere gelirken her gün onun anıtını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camianın tarihinde çok önemli oyuncular yer alıyor" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar