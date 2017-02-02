Taraftardan açık mektup

Fenerbahçe taraftarları "Oynadığınızrezil futbol hepimizi derindenyaraladı" diye başlayan bir mektubu sosyalmedya üzerinden paylaştı.
FENER ERİYİP GİDİYOR
Futbolculara açık çağrı başlığı ile başlayan mektupta taraftarlar "Böyle ruhsuz futboluasla kabul etmiyoruz. Siz Lefter'in "Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil başımda taşıdım" sözlerini yanlış anlamışsınız. Böyle ruhsuz bir şekilde oynamaya devam ederseniz hakkımız size asla helal değildir. Bu taraftarın ahı kimsenin yanına kar kalmadı. Büyük Fenerbahçe taraftarınınbaşını önüne eğdirmeye hakkınızyok" sözleri dikkat çekti. Yönetime de ayrı bir mektup kaleme alan taraftarlar "Fenerbahçegözümüzün önünde eriyip giderkensessiz kalamayız. Kulübümüze saldırılar tam gaz devam ediyor. O koltuktahakkımızı koruyun diye oturuyorsunuz. Derhal gerekeni yapın. Fenerbahçe'yi ayağa kaldırın" dedi. Yönetimden de artık görevi yeni bir ekibe bırakmaları istendi.
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